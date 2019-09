Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

Halle (ots) - Am heutigen Dienstag beginnt die Woche desShowdowns. Hier die Regierung unter Premierminister Boris Johnson,die das Land, "komme, was wolle", im Notfall auch ohne Abkommen am31. Oktober aus der EU führen will. Dort die Gegner einesungeregelten No-Deal-Brexits, denen die Zeit davonläuft. Dass nachder Kraftprobe in Westminster nichts mehr so sein wird wie zuvor,dagegen schon. Die Entrüstung ist groß, nachdem Johnson in dervergangenen Woche angekündigt hat, dem Parlament eine Zwangspauseverordnen zu wollen. Von "Diktatur" reden seine Kritiker, sie werfendem Regierungschef vor, die Demokratie aushebeln zu wollen, auch wennsich Johnson einer Option bedient hat, die die britische Traditionbietet.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell