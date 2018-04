Mitteldeutsche Zeitung: zum Blitzer-Marathon

Halle (ots) - Der Blitzer-Tag ist vorüber, das Problem bestehtfort. Überhöhte Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptursachen fürschwere Unfälle und die Gefährdung von Menschen. Das wird einSchwerpunkt-Kontrolltag nicht ändern. Der spielt eher jenenargumentativ in die Hände, die so etwas für Aktionismus halten. Demist leider wenig entgegenzusetzen. Die Frage dann aber ist: Wie istRaserei dauerhaft beizukommen? Tatsächlich nämlich liegt das Niveauder Strafen für überhöhte Geschwindigkeit in Deutschland zum Teildeutlich unter dem in anderen europäischen Staaten. Die Frage derdauerhaften Erziehung zu Tempo-Disziplin geschieht andernorts durchwesentlich tiefere Griffe in den Geldbeutel - in extremen Fällen bishin zur Beschlagnahme des Fahrzeuges.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell