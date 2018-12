Mitteldeutsche Zeitung: zum Bericht des UN-Sozialrates

Halle (ots) - Dass die Zahl der Millionäre nämlich genauso wächstwie die Zahl der Kinder, die in Armut aufwachsen, die soziale Scherealso immer weiter auseinander geht, ist leider bittere Realität.Ebenso sollten uns auch die wachsende Zahl an prekär Beschäftigtenoder fragwürdige Zustände in vielen Pflegeheimen sowie der teilseklatante Mangel an qualifiziertem Personal in dieser Branche zudenken geben. Der Bericht des UN-Sozialrats erinnert daran, dassausgeglichene Lebensverhältnisse in einer entwickeltenIndustrienation kein großzügiges Geschenk oder ein Gnadenakt derherrschenden Eliten in Wirtschaft und Politik sind - sondern ebenRechte, auf die man sich berufen kann.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell