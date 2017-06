Mitteldeutsche Zeitung: zum Ausstieg der USA aus dem Klima-Abkommen

Halle (ots) - Thank you, Mr. President. You make Europe greatagain. Denn genau dies wird die Folge des Ausstiegs der USA aus demPariser Klimaschutzabkommen bewirken. Klimaschutz: das ist derwichtigste politische Impulsgeber für ein Projekt, das hierzulandeEnergiewende genannt wird. Dahinter steckt, was zu Recht vierteindustrielle Revolution genannt wird. Wer den Klimaschutz bremst,nimmt nicht nur die Erderwärmung mit ihren katastrophalen Folgen inKauf, sondern verbaut den Unternehmen in seinem Land auch noch dieZukunft.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell