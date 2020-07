Mitteldeutsche Zeitung zum Attentäter von Halle

Halle (ots) - Auftakt des Prozesses gegen den Attentäter von Halle ist Geschichte. Und er offenbart erste verstörende Einblicke in die persönliche Situation und die krude Gedankenwelt von Stephan B. Allein gelassen von seinem Elternhaus und der Gesellschaft, spielte sich sein Leben im Internet ab: Weil man sich seiner Meinung nach nur dort frei unterhalten könne. Wenn das Gericht in den nächsten Tagen und Wochen in Tiefe geht, die Umstände der Tat mit ihren grausigen Details aufarbeitet und die Psyche des Täters analysiert, wird das gerade den Angehörigen der Opfer sowie den angegriffenen Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde Halle viel abverlangen. Das ist sicher. Aber es muss sein, um aus dem Geschehen zu lernen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/4658524OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell