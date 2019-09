Mitteldeutsche Zeitung: zum Atomstreit Iran-USA

Halle (ots) - Ganz offensichtlich will Teheran den Druck auf dieEuropäer erhöhen, die das vom US-Präsidenten aufgekündigteAtomabkommen erhalten möchten. Gerade verhandelt eine iranischeDelegation in Paris über ein Rettungspaket, das dem unterUS-Sanktionen ächzenden Land wieder Zugang zu harter Währungverschaffen würde. Da wären Entspannungssignale in Richtung USAtaktisch wohl eher unklug. Die Eskalation in dem Atomstreit istbrandgefährlich. Und Trump sitzt in diesem Konflikt nicht am längerenHebel.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell