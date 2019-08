Mitteldeutsche Zeitung: zum Arbeitsmarkt

Halle (ots) - Das deutsche Jobwunder ist zu Ende. Was das bedeutenkann, ist in einigen Branchen zu erleben: Bereits seit längerem wirdLeiharbeit abgebaut, in zunehmendem Maße geht es nun darum, Urlaubschneller abzubauen, Arbeitszeitkonten auszugleichen und anBrückentagen die Produktion herunterzufahren. Zurückhaltung, wasNeueinstellungen angeht, macht sich breit, Investitionen werden aufdie lange Bank geschoben. Bisher betrifft der Abschwung vor allem dieexportabhängige Industrie. Aber was, wenn er auch denDienstleistungssektor erfasst? Es gilt, die Sozialversicherungen aufZeiten vorzubereiten, in denen die Beiträge nicht mehr so kräftigsprudeln. Darüber hinaus wäre es nötig, Unternehmen durch Abbau vonBürokratiepflichten zu entlasten und gezielte steuerliche Anreize fürInvestitionen zu setzen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell