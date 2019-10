Mitteldeutsche Zeitung: zum Anschlag in Halle

Halle (ots) - Die Rechtspopulisten haben überall in DeutschlandÄngste und Ressentiments geschürt. Haben Sie dazu beigetragen, diepolitische Debatte zu vergiften, und bereiten Hassverbrechen wie demAnschlag von Halle zumindest den Boden? Diese Frage, die politischeVerantwortung der AfD, muss dringend debattiert und geklärt werden,zum Beispiel im Landtag von Sachsen-Anhalt. Stephan B.s Schuld zuermitteln und über ihn zu urteilen, ist Sache von Polizei und Justiz.Die Behörden müssen auch klären, was organisatorisch und operativnötig ist, um künftig jüdische Gemeinden zu schützen. Die politischeDebatte nach dem Anschlag von Halle darf aber jetzt nicht damitabgetan werden, ob künftig rund um die Uhr ein Polizeiwagen vor jederSynagoge steht. Dann wird das Problem nicht gelöst, sondern manarrangiert sich damit. Der feige Anschlag von Halle sollte auchgesellschaftliche Konsequenzen haben. Das Ziel muss sein, dass eskeine Notwendigkeit für Schutzmaßnahmen an Synagogen mehr gibt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell