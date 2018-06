Mitteldeutsche Zeitung: zum AfD-Rentenkonzept

Halle (ots) - Wer Jahrzehnte lang Beiträge und Steuern inDeutschland zahlt, muss wie alle anderen behandelt werden - egalwelchen Pass er hat. Alles andere verstößt gegen EU-Recht und dasGrundgesetz. Höcke sagt dazu nur, dass ihm die EU "herzlich egal"sei. Das Grundgesetz offenbar auch. Höcke macht mit seinemRentenkonzept also exakt das, was er den anderen Parteien immervorwirft. Er führt Wähler in die Irre.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell