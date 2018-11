Mitteldeutsche Zeitung: zum AfD-Meldeportal für Schüler

Halle (ots) - Politisch ist das Meldeportal eine Anmaßung.Jedermann kann dort Lehrer anschwärzen, ohne selbst mehr angeben zumüssen als eine E-Mail-Adresse, im Zweifel unter einem Fantasienamen.Die Portale sollen offenkundig den Eindruck erwecken, dass die AfDeine deutschlandweite Datenbank aufbaut. In Lehrern soll das mulmigeGefühl wachsen, dass jeder Schüler im Klassenzimmer ein Spitzel seinkönnte, der Äußerungen im Unterricht mitschreibt und weiterreicht.Die Partei will Kinder und Jugendliche zu Denunzianten machen. Einesolche Datenbank erinnert fatal an die beiden überwundenenDiktaturen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell