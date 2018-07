Mitteldeutsche Zeitung: zum Abitur

Halle (ots) - Der Streit erinnert daran, dass die Angleichung derAbiturstandards noch lange nicht abgeschlossen ist. Die gemeinsameAufgabensammlung der Länder ist nur ein Einstieg. Zwingende Folge istjetzt die Angleichung der Lehrpläne. Wenn Schüler in Köthen diegleiche Aufgabe lösen sollen wie die in Köln, müssen sie auch diegleiche Vorbereitung bekommen. Die äußerst vagen Andeutungen, mitdenen Sachsen-Anhalts Bildungsministerium den zu absolvierendenStoff umreißt, reichen nicht aus. Nötig ist mehr Verbindlichkeit.Jeder Lehrer muss genau wissen, was seine Schüler bis zum Tag derPrüfung draufhaben müssen. Nur so lassen sich böse Überraschungen wiein diesem Sommer verhindern. Die Schüler haben ein Recht darauf, dassam Ende ihr Wissen zählt - und nicht die Nachsicht ihrer Prüfer.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell