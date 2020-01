Mitteldeutsche Zeitung zu wirtschaftlichen Effekten der Bildung

Halle (ots) - Beim Ausbau von Ganztagsplätzen an den Grundschulen stockt es.Eine Studie rechnet jetzt schlüssig vor: Zumindest ein Teil der nötigenInvestitionen finanziert sich für den Staat von selbst. Von den zusätzlichenSteuereinnahmen wird in hohem Maß der Bund profitieren. Vielleicht ist das jaein Ansporn für die Bundesregierung, den Ländern jetzt schnell zusätzlicheMittel zur Verfügung zu stellen. Mit den zwei Milliarden Euro, die der Bundbislang eingeplant hat, ist es nicht getan. Die Länder können nicht allein aufden Kosten für den laufenden Betrieb sitzenbleiben. In Ganztagsschulen dürfendie Kinder nicht nur verwahrt werden. Gebraucht wird ein pädagogisches Programm- mit zusätzlichem Personal.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4497497OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell