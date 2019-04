Mitteldeutsche Zeitung: zu russischen Pässe für Ukrainer

Halle (ots) - Um es unmissverständlich zu sagen: Diese Ankündigungist nichts anderes als die Erklärung eines erneuerten hybridenKrieges gegen das krisengeschüttelte Nachbarland. Die Vergabe vonPässen an Bürger anderer Staaten verstößt eklatant gegen dasVölkerrecht, in dem die Personal- und Gebietshoheit eindeutiggeregelt sind. Putin ignoriert dies und stellt damit die territorialeIntegrität der Ukraine in Frage. Das ist ein offen aggressiver Akt,der ohne Soldaten und Panzer auskommt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell