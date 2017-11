Mitteldeutsche Zeitung: zu rechtsradikalem Polizisten

Halle (ots) - Der Polizist hatte alles, was einen richtigenNeonazi ausmacht: Er ließ sich mit dem Hitlergruß und einerHakenkreuzfahne fotografieren, er sammelte Nazi-Devotionalien. Er isttätowiert mit verbotenen Nazisymbolen. Doch es brauchte zehn Jahre,bis ein rechtsradikaler Polizist aus der Berliner Polizei entferntwerden konnte. Seit 2007 sitzt ein Polizeikommissar daheim - beivollen Bezügen. Am Freitag sprach das Bundesverwaltungsgericht inLeipzig nun ein Machtwort: Wer Nazisymbole auf seiner Haut trägt,gehört nicht in den Staatsdienst.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell