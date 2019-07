Mitteldeutsche Zeitung: zu neuen Flixbus-Plänen

Halle (ots) - Die Manager von Flixmobility haben sich vielvorgenommen. Sie wollen einen globalen Mobilitätsanbieter zimmern -mit klugen Fahrplänen, mit attraktiven Preisen und mit einer hohenAuslastung der Fahrzeuge. In der Kombination mit Mitfahrgelegenheitenkann so ein hochattraktives Angebot entstehen. Das wird nicht allebegeistern, die sich fortbewegen müssen. Doch das Signal istentscheidend. Und zwar an die staatlichen Eisenbahnkonzerne Europas.Diese gigantischen Unternehmen bleiben bislang weit hinter ihrenMöglichkeiten, was Effizienz, Umwelt- und Klimaschutz angeht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell