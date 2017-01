Mitteldeutsche Zeitung: zu innerer Sicherheit

Halle (ots) - Sachlich richtig ist, dass wir ein wachsendesSicherheitsproblem haben, was den Terrorismus betrifft. Dies hängtmit der Flüchtlingsfrage enger zusammen, als vielen Linken lieb seinkann. Es hat nämlich in den letzten Monaten eine steigende Zahl vonAnschlägen gegeben; das Attentat am Berliner Breitscheidplatz war daserste große. Die Urheber waren Flüchtlinge. Aktuell sind unter 548Gefährdern 62 ausreisepflichtige Asylbewerber. Trotzdem gerät inVergessenheit, dass Deutschland insgesamt gesehen eines dersichersten Länder der Welt ist. Die Parteien liefern sich einenWettkampf um das Höchstmaß an Härte - in dem Glauben, damit demWillen der Bevölkerung zu entsprechen. So entsteht ein Perpetuummobile der Unsicherheit, bei dem einem angst und bange werden kann.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell