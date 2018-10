Mitteldeutsche Zeitung: zu griechischen Reparationsforderungen

Halle (ots) - Distomo, Kondomari, Kalavryta - in Deutschland mögendie Ortsnamen kaum bekannt sein. In Griechenland sind es Synonyme fürMassenerschießungen, Brandschatzungen, Kindstötungen. Das Leid lässtsich jedoch nicht in Euro beziffern. Hoffnungen aufOpferentschädigung prallen am internationalen Recht ab. Wichtiger istes, heutige Generationen für die gemeinsame Geschichte zusensibilisieren, damit sie keine Quelle für Konflikte bleibt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell