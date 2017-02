Mitteldeutsche Zeitung: zu einer Übernahme von Opel

Halle (ots) - Die Branche wird sich in den nächsten fünf Jahrenmit Elektromobilität und autonomen Fahren stärker verändern als inden 50 Jahren zuvor. Der PSA-Chef hat mit seinen Marken Peugeot undCitroen zwar in kurzer Zeit die Gewinne hochgejazzt. Das ging aberauch auf Kosten von Forschung und Entwicklung. PSA ist unter denwichtigen europäischen Autobauern das Schlusslicht in dieserKategorie. Profiliert hat sich Tavares als Kostendrücker.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell