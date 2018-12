Mitteldeutsche Zeitung: zu drohender Schweinepest

Finanztrends Video zu



mehr >

Halle (ots) - Will man an billigem Fleisch und industriellerProduktion festhalten, kommt man nicht umhin, die Seuche ineuropäischem Maßstab zu bekämpfen. Die EU muss dringend eine wirksameKontrolle und Bekämpfung in Osteuropa durchsetzen. Verbreitet sichdas Virus in Deutschland, dem größten Fleischexporteur der EU, ist eszu spät.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell