Mitteldeutsche Zeitung: zu deutschen Außenpolitik

Halle (ots) - Und die Europäer? Und die Deutschen? Sie sind nichteinmal einer Meinung, wenn es um die Reaktionen auf den Giftanschlagin Salisbury, geschweige denn auf die türkische Militäroffensivegegen die Kurdengebiete im Norden Syriens geht. Plakativ Solidaritätmit London zu demonstrieren, ist der deutschen Bundesregierungoffenbar wichtiger als auf belastbare Beweise zu warten, ob eswirklich die Russen waren. Nicht anders sieht es beim Umgang mit dertürkischen Offensive in den kurdischen Gebieten Nordsyriens aus.Frankreich bietet sich als Schutzmacht der Kurden an und riskiertdamit eine Konfrontation mit der Türkei. Die Bundesregierung windetsich, will das Vorgehen der türkischen Armee partout nichtvölkerrechtswidrig nennen. Aber Waffenlieferungen aus Deutschland indie Türkei sind kein Problem. Das ist empörend und verstörend.