Mitteldeutsche Zeitung: Zeitzer Stadtwerke-Affäre - Bankchef Maas soll Amt ruhen lassen

Halle (ots) - Der Chef der landeseigenen Investitionsbank (IB),Manfred Maas, soll nach Informationen der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe) seinen Posten ruhenlassen. Hintergrund der überraschenden Maßnahme ist nachInformationen der Zeitung die Zeitzer Stadtwerkeaffäre um Einladungenzu Bundesliga-Fußballspielen. Es soll um mehr Einladungen gehen alsbisher bekannt. Dazu laufen staatsanwaltliche Ermittlungen, deshalbsollen bei der Investionsbank in Magdeburg nun auch von ErmittlernUnterlagen gesichert worden sein. Die IB ist eine Tochter derNorddeutschen Landesbank (Nord/LB). Nach Informationen der Zeitungsucht die Nord/LB einen Weg, Maas davon zu überzeugen, sein Amt biszur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen. Dazu soll es an diesemDonnerstag ein Gespräch mit Maas geben. Zu der neuen Entwicklung warvon der Nord/LB am Mittwochabend keine Stellungnahme zu erhalten,Manfred Maas war nicht erreichbar. Die Entwicklung ist überraschend,weil es schien, als drohten Maas in der Zeitzer Stadtwerkeaffärekeine Konsequenzen. Ende Januar 2017 hatte die Mitteldeutsche Zeitungaufgedeckt, dass unter anderem Bankchef Maas auf Einladung derStadtwerke Zeitz Spiele des FC Schalke 04 und des FC Bayern Münchenbesucht hatte. Nach einer monatelangen Prüfung hatte die Nord/LB Maasallerdings entlastet. Man habe "keine gravierenden Verstöße" gegendie damaligen Ethik-Regeln festgestellt, teilte die Bank damals mit.