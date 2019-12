Mitteldeutsche Zeitung zu Wölfen

Halle (ots) - In Märchen wie in der Bibel ist der Wolf regelmäßig der Böse, derRücksichtlose und Aggressive, der Feind des Menschen. Aber es gibt eben auchhandfeste Probleme. Für Schäfer kann es existenziell werden, wenn Wölfe ihreTiere anfallen. Dass sie keine Lust darauf haben, den Übeltäter weiter in derNähe zu wissen, ist verständlich. Es ist wie so oft: Wenn Natur und Menschaufeinandertreffen, ist es nicht immer zum beiderseitigen Wohl.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4474430OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell