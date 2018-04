Mitteldeutsche Zeitung: zu Wittenberg nach dem Lutherjahr

Halle (ots) - Momentan entsteht der Eindruck, dass derWittenberger Oberbürgermeister Torsten Zugehör mit der Situationüberfordert ist. Kürzlich bettelte er um ein weiteres Engagementder Partner des vergangenen Jahres und wünschte sich eine so genannteWittenberger Erklärung, die ihm weitere Hilfe versprechen soll. SeinKonzept, wie er den Schwung des Jahres 2017 nutzen will, fehltdagegen immer noch. Das ist ärgerlich, denn es war doch klar, dassdie Luther-Party am 31. Oktober 2017 endet. Dauerhafter Erfolg istkein Zufall, sondern muss geplant und organisiert werden. Ärgerlichist auch, wie sich das Land Sachsen-Anhalt aus seiner Verantwortungstiehlt. Der Wittenberger Oberbürgermeister wurschtelt vor sich hinund niemand greift ein. Es wäre schön, wenn der Ministerpräsidentfür die nächste Zeit seinen Ministern so wichtige Termine wie dasAnschrauben/ Enthüllen von Hinweistafeln und die Übergabe vonFörderbescheiden streicht. So bliebe viel Zeit, sich desProblemfalls Wittenberg anzunehmen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell