Mitteldeutsche Zeitung: Wirtschaft/Sachsen-Anhalt Fahrrad-Hersteller Mifa muss saniert werden

Halle (ots) - Der Fahrrad-Hersteller Mifa muss erneut saniertwerden. "Nach Umsatzeinbußen im laufenden Jahr wird einSanierungsgutachten angefertigt", sagte Unternehmenschef Heinrich vonNathusius der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Donnerstagausgabe). Damit sei eine Beratungsfirma beauftrag worden.Von Nathusius räumt damit erstmals wirtschaftliche Probleme ein. DasKonzept soll auch dazu dienen, dass Banken die Firma weiterfinanzieren. Nach Umsatzeinbußen in diesem Jahr mussten dieGesellschafter, das sind Nathusius Sohn Felix und die beiden Töchter,bereits frisches Geld in Millionenhöhe in das Unternehmen stecken.Gleichzeitig sagte von Nathusius aber, dass das Unternehmen damit fürdie nächsten drei Jahre finanziert sei.In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen vor den Toren vonSangerhausen ein neues Werk errichtet. Dort läuft nun die Produktionan. Der Neubau kostete 17 Millionen Euro. Erst Anfang 2015 übernahmdie Familie Nathusius den damals insolventen Fahrrad-Hersteller.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell