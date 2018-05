Mitteldeutsche Zeitung: Wirtschaft Flixbus will Zugverkehr auf der ICE-Schnelltrasse Berlin-München aufnehmen

Halle (ots) - Deutschlands größter Fernbus-Anbieter Flixbus willZugverkehr auf der ICE-Schnellfahrtrasse Berlin-München aufnehmen.Bei der Netzgesellschaft der Deutschen Bahn AG sei ein entsprechenderAntrag gestellt worden, bestätigte das Unternehmen am Donnerstag aufAnfrage der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung, ohneEinzelheiten zu nennen. Der Betrieb soll mit dem Fahrplanwechsel imDezember beginnen. Zuerst hatte der MDR darüber berichtet.Flixbus war erst im Frühjahr in den Schienenverkehr eingestiegen.Unter der Marke "Flixtrain" fahren einmal täglich Züge zwischenBerlin und Stuttgart sowie zwischen Hamburg und Köln.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell