Mitteldeutsche Zeitung: zu Winterkorn und Betriebsrente

Es wäre ein Gebot sozialer Hygiene, zumindest einenGroßteil des Geldes gemeinnützigen Zwecken zukommen zu lassen.Offenbar fehlt es Winterkorn aber an der charakterlichenAusstattung. Dass ein solcher Mann die Geschicke des größtendeutschen Konzerns leiteten durfte, ist gruselig genug. Auch derUmstand, dass der Aufsichtsrat die Zahlungen an Winterkorn in dessenArbeitsvertrag festlegte, macht schaudern. Am schlimmsten abererscheint das irritationslose Weiter so und der herablassende Umgangmit der Öffentlichkeit den Kunden.