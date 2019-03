Mitteldeutsche Zeitung: zu Whistleblowern

Finanztrends Video zu



Halle (ots) - Nur in Fällen von äußerster Ignoranz odererkennbarem Verschleppen von Tipps darf er sich direkt aninvestigative Journalisten wenden. Das klingt vernünftig, weil derGesetzgeber eben auch die Betriebe schützen muss. Was in Brüssel alsKompromiss vereinbart wurde, ist kein Freibrief zum Petzen undVerpfeifen. Mehr noch: Der hohe Schutz, den der Whistleblower inAnspruch nehmen darf, ist an Enthüllungen von Straftaten gebunden, anderen Aufdeckung ein öffentliches Interesse besteht. DieseEingrenzung war wichtig. Sie wurde nicht zuletzt aus der deutschenDiskussion um ein Whistleblower-Gesetz übernommen. Gerade weil eswichtig ist, den wahren Hinweisgeber von unzufriedenen undrachsüchtigen Mitarbeitern zu trennen, die sich wichtigmachen wollen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell