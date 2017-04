Mitteldeutsche Zeitung: zu Wahlkampf NRW

Halle (ots) - Merkel hat nun einen halben Gang zugelegt. Soschwungvoll wie Kanzlerkandidat Martin Schulz wird sie kaum werden.Der versteht es, die Partei in lange nicht gekannte Kampfeslaune zuversetzen. In der CDU fängt man daher an, über Ersatzszenariennachzudenken: Nicht nur ein Wahlsieg wäre demnach ein Sieg, sondernschon ein Stimmenzugewinn oder auch eine Regierungsbeteiligung alskleiner Partner in einer großen Koalition. Nach der NRW-Wahl istvor der Bundestagswahl.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell