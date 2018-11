Mitteldeutsche Zeitung: zu Waffenexporte nach Saudi-Arabien

Halle (ots) - Dinge sind kompliziert. Einerseits liefertDeutschland Werkzeuge für die Kriege dieser Welt. Gerade die Regimeder Krisenregionen sind die besten Kunden. Es bleibt trotz immerstrengerer Auflagen das schlechte Gefühl, durch GeschäftsinteressenMitspieler in den Konflikten zu werden. Auf der anderen Seite stehenzehntausende Arbeitsplätze in Deutschland, davon viele instrukturschwachen Regionen. In Wolgast an der Ostsee hat in derPeenewerft in diesen Tagen Kurzarbeit begonnen, eigentlich baut manhier gerade Patrouillenboote für Saudi-Arabien. In der Region wähltbereits jeder Dritte die AfD. Und jetzt? Es ist ein Dilemma. Aber soist Politik nun einmal.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell