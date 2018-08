Mitteldeutsche Zeitung: zu Waffen aus dem 3D-Drucker

Halle (ots) - Die Kritiker "Lego"-Pistole glauben selber nicht,dass dieses spezifische Modell für Terroristen oder Kriminellebesonders ansprechend sein dürfte. Warum durch die Mühe deraufwendigen Herstellung einer unzuverlässigen Waffe am teuren3D-Drucker gehen, wenn auf dem Schwarzmarkt verlässliche Schießeisenleicht verfügbar sind? Den Klägern geht es darum, dass sich der"Liberator" nicht in Metallschleusen entdecken lässt. Mit demFortschreiten der Technik könnten sie eines Tages sogar günstiger,einfacher und in besserer Qualität hergestellt werden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell