Mitteldeutsche Zeitung: Vermischtes 150 Ehepaare in Zörbig sollen ihre Heirat erneut nachweisen

Halle (ots) - 150 Ehepaare in Zörbig (Anhalt-Bitterfeld) müssennachweisen, dass sie tatsächlich verheiratet sind. Eine Jahrezurückliegende Panne bei der Stadtverwaltung hatte Lücken in denDatenbestand gerissen, berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). Bereits im Sommerforderte die Verwaltung sie auf, ihre Eheschließung mit derentsprechenden Urkunde zu belegen. In den Briefen aus dem Rathausheißt es, bei den Betroffenen fehle der standesamtliche Vermerk, dasssie verheiratet sind. Das könnte sogar zu finanziellen Einbußen beider Einkommenssteuer und bei der Rente geführt haben.