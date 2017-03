Mitteldeutsche Zeitung: Verhältnis zur Türkei Haseloff will Erdogan stoppen

Halle (ots) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist fürSachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) alsWahlkämpfer in Deutschland unerwünscht. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). AlsStaatsoberhaupt könne Erdogan selbstverständlich Termine inDeutschland absolvieren, um Regelungen zwischen beiden Ländern zubesprechen, sagte Haseloff der MZ. "Aber wenn er unsere Politik mitNazi-Deutschland vergleicht und Auftritte zu Wahlkampfzweckenmissbraucht, kann ich ihn nicht willkommen heißen." Haseloff äußertesich nicht zur Frage, wie die Behörden Auftritte unterbinden sollen."Das ist meine politische Position, unabhängig davon, wie man dasrechtlich umsetzt."Erdogan hatte Deutschland "Nazi-Praktiken" vorgeworfen, nachdemein deutscher Bürgermeister den Auftritt eines türkischen Ministersunter Berufung auf Sicherheitsbedenken untersagt hatte. DieBundesregierung hat eine Reaktion auf Erdogans Beleidigung bislangvermieden. Unter führenden CDU-Politikern gibt es indes den Wunsch,dem türkischen Präsidenten Kontra zu geben. Unions-FraktionschefVolker Kauder hatte Erdogans Aussagen bereits am Wochenende als"unglaublichen und nicht akzeptablen Vorgang" bezeichnet.Den kompletten Beitrag finden Sie auch auf www.mz.de/26147408Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell