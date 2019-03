Mitteldeutsche Zeitung: zu Verfassungsschutz und Beobachtung von Kindern

Finanztrends Video zu



Halle (ots) - Absolut nachvollziehbar ist der ebenfalls bestehendeWunsch des Inlandsgeheimdienstes, auf die verschlüsselteKommunikation in Messenger-Diensten zurückgreifen zu dürfen, wennExtremisten sich dort zu Gewalttaten verabreden. Gleiches gilt fürsogenannte Online-Durchsuchungen auf IT-Geräten. Das Innenministeriumhat Recht, wenn es darauf verweist, dass es hier nicht um eineErweiterung von Kompetenzen gehe, sondern um die Anpassung an denStand der Technik. Verfehlt ist die Idee, den Verfassungsschutz Datenüber unter 14-Jährige speichern zu lassen. Die Altersgrenze ist jaerst 2016 von 16 auf 14 Jahre gesenkt worden. Auch setzt erst mit 14Jahren die Strafmündigkeit ein. Selbst wenn es sicherheitsrelevanteEinzelfälle in dieser Altersgruppe gibt: Die Sicherheitsbehörden mitihnen zu betrauen, stellt die Weichen falsch.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell