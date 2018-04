Mitteldeutsche Zeitung: zu Verdi

Halle (ots) - Verdi begründet die Forderungen mit der gutenKonjunktur, die der öffentlichen Hand sprudelnde Steuereinnahmenbeschere. Und mit der Notwendigkeit attraktiver Einkommen, da deröffentliche Dienst nur so im Wettbewerb um rare Fachkräfte bestehenkönne. An beiden Argumenten ist viel Wahres. Obgleich: Es gibt reicheGebietskörperschaften mit hohen Steuereinnahmen. Aber es gibt ebenauch arme mit hoher Arbeitslosigkeit und leeren Kassen, die einLohnplus nur mit neuen Einschnitten in die gebeutelte sozialeInfrastruktur finanzieren könnten. Auch das sollte Verdi bedenken.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell