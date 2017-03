Mitteldeutsche Zeitung: zu VW

Halle (ots) - Der Absatz von Diesel-Pkw, auf die VW massiv gesetzthat, bricht überall in Europa ein. Stark ausgeprägt ist das Phänomenin Deutschland, weil Autofahrer nun Angst vor Fahrverboten in Städtenhaben, sofern die Pkw nicht die Euro-6-Norm erfüllen. Doch wenn schonnachrüsten, dann bitte richtig. Es reicht nicht, dass die Werte nurim Labor erreicht werden. Entscheidend für die Gesundheit der Bürgerist, was die Autos auf der Straße aus dem Auspuff pusten.Begrüßenswert wäre, wenn Müller diesmal auf Umweltschützer hörenwürde. Die plädieren schon lange für einen Harnstoff-Katalysator, derdie Stickoxide neutralisiert.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell