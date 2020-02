Mitteldeutsche Zeitung zu VW

Halle (ots) - Der Konzern ließ sich, gedrängt von Politikern, dennochwiderwillig auf ein Musterfeststellungsverfahren ein. Das würde Jahredauern und den Justizapparat überfordern. Denn nach einer grundsätzlichenFeststellung des Schadenersatzanspruchs hätte jeder Kläger seine Entschädigungnoch einmal vor Gericht durchsetzen müssen. Deshalb muss es eigentlich eineaußergerichtliche Einigung geben. Über diese wurde lange verhandelt. Unddann macht der Konzern in letzter Minute einen Rückzieher und bietet flugsunter seinen Bedingungen Geld an. Unmittelbar danach kündigen die Kläger zuRecht an, ihre Klage gegen den Konzern weiterzuführen. Übler konnte es nichtlaufen. Und Schuld an dem Desaster ist die Bundesregierung. Sie hat esversäumt, klare Gesetze zu machen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4520979OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell