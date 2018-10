Mitteldeutsche Zeitung: zu Unwetter auf Mallorca

Halle (ots) - Im Falle Mallorcas kommt aber noch etwas hinzu, wasdie Folgen der Naturgewalten verschlimmerte, und zwar amtlicheSchlamperei: Obwohl das große Flutrisiko in der Unglücksregionbekannt war, wurde seitens der Behörden nicht genügend unternommen,um die Menschen zu schützen. Die Bebauungen rückten in den letztenJahren immer dichter an jene Wasserläufe heran, in denen sich nachdem Unwetter große Mengen an Regenwasser sammelten. Wenn dieBachbetten, wie geschehen, dann überlaufen, strömt das Wasser direktins Dorf und reißt alles mit. Warnungen hat es genug gegeben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell