Mitteldeutsche Zeitung: Unkrautvernichter/ Sachsen-Anhalt/ Erste Städte verbannen Glyphosat

Halle (ots) - Halle. Im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosatsetzen erste Kommunen in Sachsen-Anhalt im Alleingang auf Verbote.Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Montag-Ausgabe). Nach Studien von Experten steht das weitverbreitete Pestizid unter Verdacht, krebserregend zu sein. Nunhandeln erste Städte: Weißenfels (Burgenlandkreis) erließ zuletzt einTotalverbot auf allen Flächen der Stadt - nicht nur für Gärten,Friedhöfe und Garagenkomplexe, sondern auch für Ackerland. Es giltfür alle Pächter und Nutzer. Ebenso weitreichend ist das Verbot inMagdeburg.Laut Umweltverband BUND haben deutschlandweit 460 Städte undGemeinden lokale Restriktionen erlassen. "Das Verbot in Weißenfelsist aber etwas Besonderes, da es auch für Ackerflächen gilt", sagteDorothea Frederking, Agrarexpertin der Grünen. Seit Jahren ringt dieBundesregierung um das Glyphosat-Ende in Deutschland. Ende 2017 wardie EU-Zulassung um fünf Jahre verlängert worden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell