Mitteldeutsche Zeitung: zu Union und Asylpolitik

Halle (ots) - So kommt es, dass die CSU nach dem Berliner Anschlaggenauso wie die AfD empfiehlt, die Flüchtlingspolitik zu ändern, nochehe ein Täter feststeht. So kommt es, dass ebenfalls die CSU fordert,der Staat müsse endlich Stärke zeigen und dabei suggeriert, es könneabsolute Sicherheit geben. Es ist durchaus eine Fähigkeit, wenn manes beherrscht, sich in Szene zu setzen, das Scheinwerferlicht aufsich zu lenken. Aber greller Anstrich lenkt auch anderswo gerne vonSubstanzlosigkeit ab. Und Misstrauen empfiehlt sich auch, wenn eineröffentliche Drohungen zum Standard-Instrument macht, um seine Zieledurchzusetzen.