Mitteldeutsche Zeitung: zu Union und Asyl

Die Integration von Flüchtlingen läuft nochschleppend. Egal ob in Schulen oder Unternehmen - es gibt überallHerausforderungen, auf die kaum einer vorbereitet ist. Das fängtschon bei der Sprache und damit beim gegenseitigen Verstehen an.Viele Menschen ärgert es, dass ausländische Straftäter und abgelehnteAsylbewerber nicht umgehend ausgewiesen werden. Das wiederum führtdann dazu, dass das Gefühl subjektiver Sicherheit im Land immer mehrabnimmt. Es ist mehr als überfällig, alle diese berechtigten Sorgender Menschen ernst zu nehmen und in Kommunen, Landkreisen,Bundesländern und in der Bundesregierung nach klugen Antwortendarauf zu suchen. Bundesinnenminister Seehofer hat sich aus diesemKreis selbst herauskatapultiert.