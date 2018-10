Mitteldeutsche Zeitung: Ungezieferplage/ Landesforst Sachsen-Anhalt steht vor der Pleite

Halle (ots) - Halle. Die massenhafte Vermehrung des Borkenkäfersin diesem Jahr wird für das Land jetzt auch zur finanziellenBelastung. Das berichtet die in Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung (Montag-Ausgabe). Sachsen-Anhalts Landesforstbetrieb stehtdemnach vor der Zahlungsunfähigkeit. Das Umweltministerium bestätigteder MZ, dem Unternehmen fehle Liquidität in Höhe von "zirka zwei bisdrei Millionen Euro". Die Erträge aus dem Verkauf von Holz reichtennicht aus, um die Ausgaben zu decken.Grund für den Liquiditätsengpass ist die Ungezieferplage in denWäldern. Die Herbststürme vor einem Jahr und der Orkan Friederike imJanuar hatten massenhaft Bäume umgestürzt und damit reichlich Futterfür den Borkenkäfer bereitgestellt. In der langanhaltendenTrockenheit und Hitze des Sommers vermehrten sich die Tiereexplosionsartig.Der Chef des Landesforstbetriebs, Bernd Dost, spricht von einerAusnahmesituation. Durch die große Menge an geerntetem Holz werde manein Rekord-Ergebnis von 12 bis 14 Millionen Euro erzielen. Allerdingskönne man das Holz wegen der niedrigen Preise aktuell nicht zu Geldmachen, sondern müsse es lagern. "Dadurch fehlt uns Bares in derKasse. Wir brauchen vom Land einen Vorschuss, aber wir zahlen denspätestens in einem halben Jahr zurück", sagte Dost.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell