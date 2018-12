Mitteldeutsche Zeitung: zu Ungarn

Halle (ots) - 400 Überstunden im Jahr sollen ungarischeArbeitnehmer künftig leisten müssen, wenn es der Arbeitgeber so will.Zieht man Wochenenden und Urlaubszeiten ab, sind das fast zweiÜberstunden pro Tag - ein mehr als großzügiges Weihnachtsgeschenk fürdie Unternehmen im Land. Die Menschen indes merken an solchenEntscheidungen, dass Orbans restriktive Migrationspolitik Wirkungzeigt: Es mangelt dramatisch an Arbeitskräften. Sie merken auch, dassman von patriotischen Parolen und antisemitischer Hetze nicht sattwird.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell