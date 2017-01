Mitteldeutsche Zeitung: Umwelt vs. Jobs Viele Großprojekte hängen in der Warteschleife

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Landesregierung will denWirtschaftsmotor ankurbeln und seit Jahren stockendeInvestitionsprojekte vorantreiben. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Im Auftrag vonMinisterpräsident Reiner Haseloff (CDU) will WirtschaftsministerArmin Willingmann (SPD) am Dienstag eine Liste vorlegen: es geht umGroßprojekte in der Warteschleife wie das Ski-Erlebnis-Gebiet inSchierke (Harz) und der vom Aus bedrohte IndustrieparkMitteldeutschland bei Sangerhausen (Mansfeld-Südharz).Der Vorstoß birgt Konfliktpotenzial in der Ministerriege aus CDU,SPD und den Grünen. Denn in vielen Fällen geht es um ungeklärteUmwelt- und Naturschutzfragen. Der Wirtschaftsminister will nun aberDruck machen. "Zweck dieses Vorstoßes ist es, Reibungspunkte zwischenUmwelt und Wirtschaft zu identifizieren und Lösungen zu finden",sagte Willingmann der MZ.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell