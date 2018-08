Mitteldeutsche Zeitung: zu US-Strafzöllen

Halle (ots) - Sollten die USA tatsächlich weitere chinesischeImporte über 200 Milliarden Dollar mit einem 25-Prozent-Zoll belegenund würde dies vollständig auf die Preise geschlagen, so stiege dieInflationsrate in Amerika nächstes Jahr auf 2,4 Prozent. TrumpsHandelskrieg bezahlten also die amerikanischen Verbraucher. Überdiesmuss der US-Präsident mit der Reaktion der Finanzmärkte rechnen.Denn: Je stärker er auftritt, umso höher steigt der Dollar. Dieswürde für US-Verbraucher ausländische Waren zwar wieder billigermachen - für Trump wäre der Effekt der Zölle jedoch dahin. Es istkompliziert, Herr Präsident.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell