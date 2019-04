Mitteldeutsche Zeitung: zu US-Ministerin Nielsen

Halle (ots) - Der Rauswurf ist Ausdruck der wachsenden Frustrationdes US-Präsidenten darüber, dass seine populistischen Sprüche zwardas gesellschaftliche Klima in den USA vergiften, an der Lage an derGrenze aber nichts ändern. Die Ursachen der Migration sindvielfältig. Sie reichen von wirtschaftlicher Not und Kriminalität inden mittelamerikanischen Staaten bis hin zu der fatalen Wirkung vonTrumps eigener martialischer Rhetorik, die bislang Unentschlossene ineine Art Torschlusspanik versetzt. Doch Trump interessieren keineFakten. Er will seiner Basis gefallen, koste es, was es wolle.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell