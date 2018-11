Mitteldeutsche Zeitung: zu USA und dem Fall Khashoggi

Halle (ots) - Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, machtsich der US-Präsident zum willigen Helfer eines mit absoluter Machtherrschenden Despoten. Andernfalls müsste er einräumen, in SaudiArabien auf den falschen Mann gesetzt zu haben. Im Fall Khashoggiführt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass es sich wohl um einenstaatlich sanktionierten Mord handelte. Und die CIA zeigt mit demFinger auf den Auftraggeber: Mohammed bin Salman. Sollte Trump dieFakten verwerfen, muss der Kongress intervenieren. Es geht um dieGlaubwürdigkeit der USA.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell