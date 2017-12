Mitteldeutsche Zeitung: zu UN und Trump

Halle (ots) - Trump nimmt sozusagen präventiv übel. Vor derAbstimmung in der UN-Vollversammlung über seine Entscheidung,Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, drohte er denkritischen Staaten unverhohlen. Wir Deutschen haben es da gut, dennwir sind nicht auf Trumps Geld angewiesen. Andere werdenmöglicherweise ins Nachdenken gekommen sein, wer will es ihnenverdenken? Dennoch gut, dass die Mehrheit der Staaten in derUN-Vollversammlung nicht hinter Trumps Jerusalem-Entscheidung steht.Das ist zwar völkerrechtlich nicht bindend, aber ein wichtigesSignal.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell