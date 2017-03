Mitteldeutsche Zeitung: zu Türkei und Wahlkampf

Halle (ots) - Das Ziel ist berechtigt, der Weg verschwiemelt. Mitdem Rückgriff auf feuerpolizeiliche Regularien oder dasVersammlungsrecht begeben sich die Verantwortlichen in den Kommunengezwungenermaßen auf eben jenes Niveau, auf dem Erdogans Handlangerals "private Veranstalter" die Behörden nasführen. Richtig wäre einepolitische Entscheidung auf zwischenstaatlicher Ebene. Wann endlichdeklariert die Bundesregierung Erdogan und seine Administration mitihrem gegenwärtigen Gebaren als das, was sie in Deutschland längstsind? Unerwünschte Personen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell