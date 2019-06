Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump und Nordkorea

Halle (ots) - Die Gespräche mit Nordkorea sind das außenpolitischeFeigenblatt des Präsidenten. Dabei ist Trump nicht einmal ein Falke,seine außenpolitische Doktrin ist das Desinteresse. Aber er wirdmomentan von den radikalen Stimmen in seiner Regierung und imKongress in der Iran-Frage in eine Konfrontation getrieben, dessenFolgen er kaum überblickt. Die irrationale Annäherung an NordkoreasDiktator soll den anderen Trump zeigen: Seht her, ich kann auchFrieden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell