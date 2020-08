Mitteldeutsche Zeitung zu Trump/Tiktok

Halle (ots) - Trump behauptet, die Plattform bedrohe die nationale Sicherheit der USA. Die Daten amerikanischer Tiktok-Nutzer könnten in die Hände der chinesischen Führung gelangen. Das ist in der Tat nicht ausgeschlossen. Vom Schutz ausländischer Daten hält die Regierung in Peking generell wenig. Viel dagegen hält sie davon, die öffentliche Meinung im Westen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Tiktok mag sich dafür gut eignen. Doch pro-chinesische Botschaften sind auch in den US-dominierten sozialen Medien zu finden. Nach seiner Logik müsste Trump auch Twitter, Facebook und Youtube Daumenschrauben anlegen. Trumps Entscheidung ist ausschließlich innenpolitisch motiviert. Er will sich vor der Wahl feiern lassen, um zu gewinnen. Die außenpolitischen Folgen sind ihm egal, weil er sie nicht überblickt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/4673917OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell